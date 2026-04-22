Названы повышающие риск развития деменции препараты

NYT: Антигистаминные препараты могут повысить риск развития деменции

Антигистаминные и антипсихотические препараты способны повысить риск развития деменции. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Журналисты издания назвали несколько препаратов, которые могут оказывать прямое негативное воздействие на здоровье мозга. К ним отнесли антигистаминные лекарства, которые блокируют активность нейрохимического вещества ацетилхолина, важного для внимания и памяти. По словам профессора фармацевтической школы Вашингтонского университета Шелли Грей, наибольший риск наблюдается у людей, которые принимают эти препараты регулярно в течение нескольких лет.

Также некоторые исследования показали, что антипсихотики связаны с повышенным риском развития деменции. Причем, если их назначают врачи для лечения таких заболеваний, как шизофрения, то эти медицинские средства определенно стоит принимать. Кроме того, риск развития дегенеративных заболеваний повышают препараты для лечения психических расстройств — бензодиазепины. Однако профессор фармацевтической и медицинской экономики в Университете Южной Калифорнии Джеффри Джойс, рассматривая связь между препаратами и тяжелым заболеванием, призвал проводить дальнейшие исследования, чтобы окончательно убедиться в этом.

Журналисты NYT выделили ингибиторы протонного насоса — например, омепразола — в качестве препаратов, в отношении которых имеются противоречивые сведения. Некоторые исследования показали, что они повышают риск развития деменции.

