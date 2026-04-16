07:30, 16 апреля 2026

Раскрыта причина частых ночных кошмаров

Sleep: Умеющие контролировать эмоции люди чаще сталкиваются с ночными кошмарами
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Сны могут не просто отражать переживания, но и участвовать в переработке эмоций. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие связь между содержанием снов и настроением после пробуждения. Результаты работы опубликованы в журнале Sleep.

В исследовании приняли участие 536 человек, которые регулярно описывали свои сны и эмоциональное состояние утром. Всего ученые проанализировали более 4,7 тысячи записей. С помощью алгоритмов обработки текста они оценивали, какие эмоции — страх, радость и другие — присутствовали в сновидениях, и сопоставляли их с последующим настроением.

Оказалось, что пугающие сны чаще связаны с более выраженными негативными эмоциями утром. При этом люди, которые лучше умеют справляться с эмоциями в повседневной жизни, видят такие сны чаще. По мнению ученых, это говорит о том, что мозг во сне активно «прорабатывает» страх и стресс, а не просто подавляет их.

В то же время сны, в которых сочетались разные эмоции — например, страх и радость — чаще сопровождались отсутствием негативного настроения после пробуждения. По мнению авторов, это указывает на сложную и адаптивную роль сновидений: они помогают психике перерабатывать переживания и поддерживать эмоциональное равновесие.

Ранее ученые выяснили, что регулярные тренировки и достаточный сон снижают риск деменции.

