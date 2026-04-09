18:20, 9 апреля 2026

Назван простой способ снизить риск развития деменции

PLOS One: Регулярные тренировки и достаточный сон снижают риск деменции
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: shurkin_son / Shutterstock / Fotodom

Регулярная физическая активность и достаточный сон могут быть связаны со снижением риска развития деменции в будущем. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные десятков долгосрочных наблюдений. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS One.

Ученые провели метаанализ 69 исследований с участием миллионов взрослых старше 35 лет. Во всех работах отслеживались привычки здоровых людей, а затем фиксировались случаи развития деменции спустя годы. Анализ показал, что образ жизни действительно может быть связан с риском когнитивных нарушений.

Материалы по теме:
Вредно для здоровья. Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
Вредно для здоровья.Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
8 октября 2025
Найден простой и приятный способ защититься от деменции.Что нужно делать?
11 мая 2025

Оказалось, что регулярная физическая активность связана со снижением риска деменции примерно на 25 процентов. В то же время длительное сидение — более восьми часов в день — ассоциировалось с повышением риска на 27 процентов. Существенную роль играл и сон: оптимальная продолжительность составляла 7–8 часов, тогда как более короткий или более длительный сон был связан с увеличением риска.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако результаты указывают на то, что повседневные привычки, включая уровень активности, длительность сна и малоподвижное поведение, могут оказывать заметное влияние на здоровье мозга в долгосрочной перспективе.

По мнению исследователей, понимание этих факторов может помочь в разработке более эффективных стратегий профилактики деменции, особенно с учетом того, что заболевание развивается в течение десятилетий.

Ранее ученые выяснили, что злоупотребление алкоголем повышает раннее снижение когнитивных функций.

    Последние новости

    Мединский обратил внимание на соотношение потерь России и Украины после обмена телами

    Подросток заплатил за машину россиянину игрушечными деньгами

    59-летняя Рената Литвинова в облегающем комбинезоне прошлась по Парижу

    Нетаньяху поручил начать переговоры с Ливаном

    Путин подписал закон о праве россиян на дополнительный отпуск при трех условиях

    В Подмосковье на похожей на озеро дороге решили провести ремонт асфальта

    Пассажира лишили свободы за пьяный дебош в самолете

    В России назвали только один сценарий для Украины

    Россиянин проиграл более двух миллионов рублей из-за Сафонова

    Жителей Москвы предупредили об опасности

    Все новости
