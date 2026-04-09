Назван простой способ снизить риск развития деменции

PLOS One: Регулярные тренировки и достаточный сон снижают риск деменции

Регулярная физическая активность и достаточный сон могут быть связаны со снижением риска развития деменции в будущем. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные десятков долгосрочных наблюдений. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS One.

Ученые провели метаанализ 69 исследований с участием миллионов взрослых старше 35 лет. Во всех работах отслеживались привычки здоровых людей, а затем фиксировались случаи развития деменции спустя годы. Анализ показал, что образ жизни действительно может быть связан с риском когнитивных нарушений.

Оказалось, что регулярная физическая активность связана со снижением риска деменции примерно на 25 процентов. В то же время длительное сидение — более восьми часов в день — ассоциировалось с повышением риска на 27 процентов. Существенную роль играл и сон: оптимальная продолжительность составляла 7–8 часов, тогда как более короткий или более длительный сон был связан с увеличением риска.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако результаты указывают на то, что повседневные привычки, включая уровень активности, длительность сна и малоподвижное поведение, могут оказывать заметное влияние на здоровье мозга в долгосрочной перспективе.

По мнению исследователей, понимание этих факторов может помочь в разработке более эффективных стратегий профилактики деменции, особенно с учетом того, что заболевание развивается в течение десятилетий.

Ранее ученые выяснили, что злоупотребление алкоголем повышает раннее снижение когнитивных функций.