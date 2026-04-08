Раскрыт неочевидный фактор раннего снижения когнитивных функций

ACER: Злоупотребление алкоголем повышает раннее снижение когнитивных функций

Злоупотребление алкоголем может быть связано с ранними признаками снижения когнитивных функций еще до появления симптомов деменции. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research (ACER).

В исследовании приняли участие около 400 человек среднего и пожилого возраста, рожденных до 1974 года. Ученые оценивали их когнитивные способности с помощью тестов, применяемых для диагностики деменции и болезни Альцгеймера, а также анализировали образцы крови на наличие биомаркеров, связанных с поражением мозга.

Оказалось, что у людей с умеренным и тяжелым расстройством, связанным с употреблением алкоголя, когнитивные показатели были ниже, чем у участников без таких проблем. Это наблюдалось как в группе до 65 лет, так и среди более пожилых людей. В частности, среди участников младше 65 лет с выраженным употреблением алкоголя около двух третей показали результаты ниже нормы, тогда как среди остальных — примерно половина. В старшей группе доля таких участников достигала 79 процентов против 65 процентов.

Кроме того, у людей с выраженным употреблением алкоголя были выше уровни биомаркеров, связанных с болезнью Альцгеймера, включая вещества, участвующие в образовании амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков. Однако эти различия не во всех случаях достигали статистической значимости.

Авторы отмечают, что злоупотребление алкоголем может снижать устойчивость мозга к патологическим процессам и рассматриваться как потенциально управляемый фактор риска, на который можно воздействовать на ранних этапах.

