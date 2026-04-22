Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
19:57, 22 апреля 2026

Борьбу с автоподставщиками в России назвали запоздалой

Эксперт Крохмаль: Доказать автоподставу с помощью дорожных камер невозможно
Марина Аверкина

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Доказать инсценировку аварии с помощью записей камер видеонаблюдения практически невозможно. Для установления автоподставы требуется проведение отдельного расследования, заявил НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. По словам эксперта, заниматься такими делами должны специальные шерифы.

«Россия запоздала с автоподставщиками где-то на 20 лет, и мошенников на дорогах победить уже не получится», — считает Крохмаль. В качестве действенной меры он предложил переквалифицировать подобные действия со статьи о мошенничестве на терроризм или покушение на убийство. Эксперт пояснил, что подставное дорожное происшествие создает реальную угрозу здоровью и жизни участников движения, вызывая цепь негативных последствий для их близких.

В качестве примера жесткой борьбы с подобными преступлениями он привел опыт Китая, где за такие преступления следуют длительные сроки лишения свободы и понижение социального положения виновного «до уровня бомжа».

Специалист также раскрыл новую схему злоумышленников. Преступники покупают на вторичном рынке недорогой «одноразовый» автомобиль стоимостью около 200 тысяч рублей. После инсценировки столкновения сумма незаконно полученной страховой выплаты может составлять от двух до трех миллионов рублей. В случае использования премиальных машин мошенники получают до пяти миллионов.

Ранее стало известно, что МВД РФ вместе с Центробанком разрабатывают меры по противодействию мошенникам, инсценирующим ДТП на дорогах, чтобы потом незаконно получить страховые выплаты. Инициативу поддержали в Российском союзе страховщиков (РСА).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok