12:47, 22 апреля 2026

У страховых мошенников предложили отбирать автомобили
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российское МВД вместе с Центробанком разрабатывают меры по противодействию мошенникам, которые инициируют аварии на дорогах, чтобы потом незаконно получить страховые выплаты, пишет газета «Известия». Инициативу поддержали в Российском союзе страховщиков (РСА).

Среди прочего, предлагается создать единую базу. С ее помощью страховые компании смогут обмениваться информацией о подозрительных случаях и признаках мошенничества. Еще одна инициатива — отбирать у водителей, признанных судом виновными в мошенничестве, права на срок от одного до трех лет. А сам автомобиль, на котором было совершено преступление, — конфисковывать.

Дискуссия об ужесточении наказания за махинации со страховкой ведутся не первый месяц. В частности, глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин настаивал, что для водителей, замеченных в махинациях со сфабрикованными страховыми случаями, должна следовать уголовная ответственность. «Только неотвратимость судебного наказания может искоренить мошенничество», — уверен он.

МВД в свою очередь предлагало создать специализированный список клиентов, где будут указаны водители, неоднократно претендовавшие на выплаты по полисам ОСАГО в результате типичных дорожных происшествий с одним и тем же составом участников, а также граждане, чьи показания признаны противоречивыми.

    Последние новости

    «Обнуляю его прямо здесь». Появились новые детали предательства перешедшего на сторону ВСУ российского военного

    Рост военного бюджета США оправдали риском экономической депрессии

    Автомобилистам дали совет по вождению при заморозках на летних покрышках

    У водителей в России предложили отбирать машины

    В России предупредили о катастрофическом уроне от вступления Армении в Евросоюз

    Лавров назвал организатора конфликта на Ближнем Востоке

    Ущерб космическому центру России оценили на 400 миллионов рублей

    Раскрыта судьба выживших в горах Бурятии туристов

    Дмитриев сделал заявление об ослаблении поддержки Украины со стороны ЕС

    Ввоз автомобилей с пробегом в Россию резко вырос

    Все новости
