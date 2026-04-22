У водителей в России предложили отбирать машины

У страховых мошенников предложили отбирать автомобили

Российское МВД вместе с Центробанком разрабатывают меры по противодействию мошенникам, которые инициируют аварии на дорогах, чтобы потом незаконно получить страховые выплаты, пишет газета «Известия». Инициативу поддержали в Российском союзе страховщиков (РСА).

Среди прочего, предлагается создать единую базу. С ее помощью страховые компании смогут обмениваться информацией о подозрительных случаях и признаках мошенничества. Еще одна инициатива — отбирать у водителей, признанных судом виновными в мошенничестве, права на срок от одного до трех лет. А сам автомобиль, на котором было совершено преступление, — конфисковывать.

Дискуссия об ужесточении наказания за махинации со страховкой ведутся не первый месяц. В частности, глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин настаивал, что для водителей, замеченных в махинациях со сфабрикованными страховыми случаями, должна следовать уголовная ответственность. «Только неотвратимость судебного наказания может искоренить мошенничество», — уверен он.

МВД в свою очередь предлагало создать специализированный список клиентов, где будут указаны водители, неоднократно претендовавшие на выплаты по полисам ОСАГО в результате типичных дорожных происшествий с одним и тем же составом участников, а также граждане, чьи показания признаны противоречивыми.