19:58, 22 апреля 2026Россия

В России призвали разрешить школьникам одно действие в адрес учителей

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Школьникам необходимо разрешить иронизировать над учителями, чтобы избежать оскорбительных роликов о преподавателях в сети. Об этом заявила председатель Социал-демократического союза женщин России, экс-сенатор Ольга Епифанова, чьи слова приводит «Газета.ru».

По ее словам, различные запретительные меры являются только частью решения. Епифанова отметила, что, по статистике, около 33 процентов педагогов увольняются в первые два года работы из-за психологического давления.

«Важно дать школьникам легальный инструмент для иронии и обратной связи: там, где появляется диалог, исчезает необходимость в анонимных "Подслушано" и виральных оскорблениях», — пояснила она.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в сети распространяются видео, содержащие оскорбительные отношения в адрес учителей.

