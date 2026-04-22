08:30, 22 апреля 2026

В Госдуме заявили об опасности распространяемых в соцсетях трендов для детей

Володин: За трендами в соцсетях для детей могут стоять украинские спецслужбы
Майя Назарова

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

За трендами для детей, которые распространяются в соцсетях, могут стоять украинские спецслужбы. О такой опасности заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подробный комментарий он привел в Telegram-канале.

Председатель нижней палаты российского парламента отметил, что несовершеннолетних вовлекают таким образом в запрещенные сообщества. Как утверждает Володин, через детей легче распространять деструктивный контент.

По информации спикера Госдумы, также поступают обращения об оскорбительных в отношении учителей видео в соцсетях. По словам Володина, жалобы приходят из разных городов.

«Известно, что аналогичная ситуация складывается также в Беларуси и Казахстане. Хочу обратить внимание, что это провокация», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что мошенники начали маскировать фишинговые сайты под ресурсы Минобрнауки, чтобы украсть данные школьников и доступ к их учетным записям.

