20:05, 22 апреля 2026Мир

Euractiv: Эрдогана не пригласили на саммит ЕС на Кипре
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не пригласили на предстоящий саммит Европейского союза (ЕС) на Кипре. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники из числа представителей ЕС.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не был приглашен на саммит ЕС на Кипре на этой неделе», — утверждается в публикации.

По данным собеседника издания, изменение отношений Евросоюза и Турции можно объяснить ее тесными связями с Ираном. Саммит пройдет на Кипре с 23 по 24 апреля. В материале отмечается, что на него приглашены главы Сирии, Ливана, Иордании и Египта.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит Ирана и США.

    Последние новости

    «Это сигнал Германии». Россия прекратила транзит казахской нефти. С чем связано это решение и как повлияет на отношения с Астаной?

    Российский тяжелоатлет стал чемпионом Европы

    Бывшие подчиненные Меган Маркл рассказали о ее жестокости

    Звезда «Приключений Электроника» раскрыл судьбу продолжения

    Александра Бортич в откровенном платье появилась на красной дорожке

    Синоптик оценила приметы о погоде

    ЕС не пригласил на саммит одного лидера

    Звезда «Груза 200» рассказала о переживаниях Балабанова из-за жестких сцен

    Названы повышающие риск развития деменции препараты

    Эрдоган выступил с заявлением о возобновлении переговоров по Украине

    Все новости
