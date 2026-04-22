ЕС не пригласил на саммит одного лидера

Euractiv: Эрдогана не пригласили на саммит ЕС на Кипре

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не пригласили на предстоящий саммит Европейского союза (ЕС) на Кипре. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники из числа представителей ЕС.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не был приглашен на саммит ЕС на Кипре на этой неделе», — утверждается в публикации.

По данным собеседника издания, изменение отношений Евросоюза и Турции можно объяснить ее тесными связями с Ираном. Саммит пройдет на Кипре с 23 по 24 апреля. В материале отмечается, что на него приглашены главы Сирии, Ливана, Иордании и Египта.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит Ирана и США.