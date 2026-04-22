Звезда «Груза 200» рассказала о переживаниях Балабанова из-за жестких сцен

Агния Кузнецова рассказала о заботе Балабанова из-за жестких сцен в «Грузе 200»

40-летняя актриса Агния Кузнецова, ставшая известной благодаря скандальному фильму Алексея Балабанова «Груз 200», заявила о переживаниях режиссера из-за жестких сцен с ее участием. Об этом артистка рассказала в интервью Ксении Собчак.

По словам Агнии, во время съемок шокирующих эпизодов картины ей было 20 лет, она многого не понимала, но Алексей Октябринович все равно переживал из-за ее психологического состояния.

«Ко мне никто не должен был подходить, он думал, что я так лучше настроюсь, хотел меня изолировать. Он извинился, что все сцены с кроватью ставили практически в один съемочный день. Он очень ругался на группу, боялся за меня», — призналась Кузнецова.

Актриса также отметила, что ей вообще проще играть сцены трагические и с глубоким психологизмом, чем улыбаться в кадре. «Это связано, может быть, с моей психикой. Я люблю играть сцены смерти, сложные психологические состояния», — добавила она.

В августе 2025 года депутат Госдумы Елена Драпеко предположила, что некоторые картины режиссера Алексея Балабанова могут быть запрещены к показу и распространению в России.