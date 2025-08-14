Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:26, 14 августа 2025Культура

В Госдуме допустили запрет фильмов Балабанова

Драпеко заявила, что по новому закону в России могут запретить фильмы Балабанова
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Депутат Госдумы Елена Драпеко предположила, что некоторые картины режиссера Алексея Балабанова могут быть запрещены к показу и распространению в России. Об этом она сообщила в интервью порталу «Абзац».

По словам Драпеко, картины, снятые в 90-х, могут подпадать под действие новых правил так же, как и новые фильмы.

«Надо отсмотреть кино 80-х и 90-х на предмет соответствия традиционным ценностям. Фильмы Балабанова, могут подвергнуться цензуре или запрету, тогда много наснимали разного. Показывать детям подобные произведения нужно осторожно», — сообщила она.

Ранее Госдума приняла законопроект о запрете картин, не соответствующих духовно-нравственным ценностям.

В июле стало известно, что фронтмена украинской группы «Океан Эльзы», известной по саундтреку к фильмам Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», Святослава Вакарчука не пустят в Россию из-за поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Президент России дал первый комментарий о саммите

    Девять женщин попали в сети двух сутенеров в российском городе

    Бывший вратарь «Спартака» предрек будущее Сафонова после прихода в ПСЖ украинца

    Военкор рассказал про новый прорыв в Харьковской области

    Появились новые подробности в деле квир-блогера о расправе над российским активистом

    Раскрыта личность скупавшего девственность российских школьниц брокера

    Командование ВСУ начали экстренно выводить за пределы Славянска

    Банк России заявил о росте внешнего долга

    Названа экономическая дилемма России перед саммитом на Аляске

    В Подмосковье кобра заползла в рюкзак к женщине и укусила ее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости