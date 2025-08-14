В Госдуме допустили запрет фильмов Балабанова

Драпеко заявила, что по новому закону в России могут запретить фильмы Балабанова

Депутат Госдумы Елена Драпеко предположила, что некоторые картины режиссера Алексея Балабанова могут быть запрещены к показу и распространению в России. Об этом она сообщила в интервью порталу «Абзац».

По словам Драпеко, картины, снятые в 90-х, могут подпадать под действие новых правил так же, как и новые фильмы.

«Надо отсмотреть кино 80-х и 90-х на предмет соответствия традиционным ценностям. Фильмы Балабанова, могут подвергнуться цензуре или запрету, тогда много наснимали разного. Показывать детям подобные произведения нужно осторожно», — сообщила она.

Ранее Госдума приняла законопроект о запрете картин, не соответствующих духовно-нравственным ценностям.

В июле стало известно, что фронтмена украинской группы «Океан Эльзы», известной по саундтреку к фильмам Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», Святослава Вакарчука не пустят в Россию из-за поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).