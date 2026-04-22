19:56, 22 апреля 2026

Украинцев захотели наказывать за украинофобию

В Раде зарегистрировали вводящий ответственность за украинофобию законопроект
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который введет ответственность за «украинофобию». Карточка документа появилась на сайте парламента страны.

Отмечается, что закон предусматривает внесение изменений в 161 статью Уголовного кодекса Украины — «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

При этом текст законопроекта опубликован не был. Автором законопроекта указан депутат от партии «Европейская солидарность» Николай Княжицкий.

Как указано на сайте Верховной Рады, под украинофобией понимается отрицание субъектности страны и украинской нации, а также пренебрежение этнокультурными признаками украинцев и игнорирование украинских культуры и языка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении ответственности за проявления антисемитизма. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

