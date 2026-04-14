Зеленский одобрил борьбу с антисемитизмом

Зеленский подписал закон о лишении свободы на срок до восьми лет за антисемитизм
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении в Уголовный кодекс страны наказания в виде лишения свободы за проявления антисемитизма. Об этом сообщает украинская «Судебно-юридическая газета».

14 апреля Зеленский подписал закон 2037-ІХ о лишении свободы на срок до восьми лет в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». При этом Верховная Рада поддержала установление уголовной ответственности за проявления антисемитизма еще в феврале 2022 года.

Согласно закону, за проявления антисемитизма предусматривается уголовная ответственность в виде штрафа до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 тысячи гривен или 14,8 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру») или лишения свободы на срок до трех лет. Антисемитские проявления со стороны должностных лиц или с применением насилия будут караться лишением свободы на срок от двух до пяти лет, а действия, совершенные группой лиц — тюремным сроком до восьми лет.

Ранее главный раввин Вооруженных сил Украины (ВСУ) Давид Мильман заявил, что Зеленский обладает именным местом в центральной синагоге Киева. Кресло политика расположено в первом ряду, ближе к правому краю молитвенного зала.

