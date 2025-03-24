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19:16, 24 марта 2025Бывший СССР

Стало известно место Зеленского в синагоге

Главный раввин ВСУ Мильман раскрыл именное место Зеленского в синагоге Киева
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Drop of Light / Shutterstock / Fotodom

Президент Украины Владимир Зеленский обладает именным местом в центральной синагоге Киева вопреки заявлениям о нерелигиозности. Данный факт раскрыл главный раввин Вооруженных сил Украины (ВСУ) Давид Мильман в интервью YouTube-каналу украинской версии Deutsche Welle (DW; признана в России СМИ-иноагентом).

«Все стулья подписаны, они принадлежат определенным людям», — отметил священнослужитель.

По словам Мильмана, в отсутствие владельца именного места его может занять любой желающий. Кресло Зеленского расположено в первом ряду, ближе к правому краю молитвенного зала.

В январе 2020 года Зеленский заявил о своей нерелигиозности в интервью изданию The Times of Israel. Политик подчеркнул, что рос не в ортодоксальной, а обычной советской еврейской семье. «Конечно, я верю в Бога. Но я говорю с ним только в те моменты, которые являются для меня личными и важными», — добавил он.

Ранее Зеленский оскорбил каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) и назвал ее священнослужителей «чертями». Также политик в обращении пригрозил россиянам.

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