Российскому экс-министру вынесли приговор за растрату и взятку диваном

Экс-министр образования Дагестана Шахабас Шахов приговорен к 4,5 года колонии за растрату 779 тысяч рублей, а также к штрафу за получение взятки в виде дивана стоимостью более 293 тысяч рублей. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.

Шахова признали виновным в совершении преступлений по статьям о получении взятки в особо крупном размере и растрате, совершенной организованной группой. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки (20,51 миллиона рублей) в доход государства и лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В декабре 2013 года Шахов, занимая должность министра образования и науки Дагестана, получил от директора казенного предприятия «Дирекция государственного заказчика-застройщика» за «общее покровительство по службе в качестве взятки» диван фирмы ROM стоимостью более 293 тысячи рублей. Также, как установил суд, семь сотрудников фиктивно числились в принадлежащем его дочери детском центре «Логос», и в период с августа 2016 по сентябрь 2017 года за счет средств Республиканского центра научно-технического творчества учащихся (РЦНТТУ) незаконно получили зарплату в 779 тысяч рублей.

Суд приговорил дочь экс-министра Амину Шахову к трем годам условно, бывшего директора РЦНТТУ Марата Алиева приговорили к двум годам условно, бывшего управляющего детского центра «Логос» Мурада Абдурахманова к 2,5 года условно.

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