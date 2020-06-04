Утопившей детей россиянке вынесли приговор

Камчатский краевой суд вынес приговор жительнице закрытого города Вилючинск, утопившей своих детей. Об этом сообщает Генпрокуратура.

По данным ведомства, женщину признали виновной в убийстве малолетних, находящихся в беспомощном состоянии, и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

По версии следствия, россиянка привязала к себе 1,5 месячную дочь и 5-летнего сына, зашла с ними в воду и, удерживая под водой, утопила. Преступление произошло в сентябре 2019 года. Женщина решила убить детей и совершить самоубийство после измены любовника, сообщает РИА Новости.

Полицейские смогли добраться до нее только на лодке. К этому времени дети уже утонули, а их мать не пострадала.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что женщина в момент совершения преступления могла осознавать общественную опасность своих действий.

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