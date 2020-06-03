Россиянин с маленькой дочкой на руках встал на железнодорожные пути и погиб

В Подмосковье поезд сбил стоящего на железнодорожных путях отца с маленьким ребенком на руках, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Елену Марковскую.

Инцидент произошел в среду, 3 июня, примерно в 09:00 в районе Ивантеевки, на станции Детская Ярославского направления. «Мужчина 1979 года рождения, держа на руках свою двухлетнюю дочь, был травмирован электропоездом сообщением Фрязино — Москва», — сказала Марковская.

От полученных травм россиянин скончался на месте, ребенок выжил, но получил травмы и доставлен в больницу.

Фотография с места происшествия с телом человека посреди путей появилась в соцсетях.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетней (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК).

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