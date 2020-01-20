Российская пенсионерка попыталась пробежать перед «Сапсаном» и погибла

Пожилая жительница Тверской области попыталась перебежать железнодорожные пути перед приближающимся «Сапсаном» и была сбита на перегоне Леонтьево — Вышний Волочек. Она получила серьезные травмы и погибла, рассказали агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

По данным ведомства, поезд сбил 63-летнюю российскую пенсионерку в 7:30 утра. «Машинист подавал предупреждающие сигналы, но избежать столкновения не удалось», — добавили в службе.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

В середине ноября на железнодорожных путях в Чите было найдено тело мужчины без головы и в женской одежде. На трупе был парик, с собой — дамская сумочка. Сначала очевидцы предположили, что поезд сбил женщину. После приезда полиции выяснилось, что это был переодетый мужчина.

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