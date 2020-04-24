В Москве полицейского и адвоката задержали за взятку в полмиллиона рублей. Об этом в пятницу, 24 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По версии следствия, в апреле 2020 года адвокат Сергей Волгапкин договорился со следователем — старшим лейтенантом юстиции ОМВД Марьино — что тот прекратит уголовное дело о присвоении и растрате в отношении его подзащитного за полмиллиона рублей. Был разработан план, согласно которому деньги были переданы адвокату под видом оказания юридических услуг.

При передаче денежных средств адвокат был задержан, через несколько часов сотрудники правоохранительных органов пришли и к следователю. СКР возбудил уголовное дело по статье 290 УК РФ («Покушение на получение взятки группой лиц») и 291 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

21 апреля сообщалось, что начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Зеленограда майор Вадим Базаров объявлен в федеральный и международный розыск: его обвиняют по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru