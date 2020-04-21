Боровшийся с коррупцией майор полиции пустился в бега из-за обвинения во взятке

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Зеленограда майор Вадим Базаров объявлен в федеральный и международный розыск: его обвиняют по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает РЕН ТВ.

5 марта на одной из АЗС на Кутузовском шоссе в Зеленограде правоохранительные органы задержали заместителя Базарова при получении 1,8 миллиона рублей. По предварительным данным, полицейский получил взятку за прекращение проверки в отношении бизнесмена, специализирующегося на строительстве.

При этом, как считает следствие, часть денег предназначалась Базарову. Но когда майора решили допросить, оказалось, что он пустился в бега — и сейчас, предположительно, скрывается в Белоруссии. Его дело расследует столичный главк Следственного комитета России (СКР) вместе с Управлением собственной безопасности (УСБ) московского главка МВД России.

22 ноября 2018 года сообщалось, что арестованный по обвинению в получении взятки в особо крупном размере глава Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий был известен в определенных кругах под кличкой Вадик Всемогущий, на его счетах нашли миллиард рублей.

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