Обвиненного в рекордной взятке российского чиновника отпустили из СИЗО

Якутский городской суд решил освободить из-под стражи заммэра Якутска Василия Гоголева, обвиняемого в получении 114 миллионов рублей — рекордной для региона суммы взятки. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения чиновнику, находившемуся в СИЗО с 10 июня, была изменена на домашний арест сроком до 5 ноября.

По данным следствия, застройщик передал ему права на 1491 квадратный метр недвижимости в строящемся жилом доме, оцененной в 114 миллионов рублей. Взятка была дана за выдачу разрешения на увеличение количества этажей с 13 до 16.

Гоголева задержали 7 июня. Вместе с ним под следствием оказались два посредника.

До того как занять должность заместителя мэра, Гоголев был финансовым директором фирмы «Голдлайн». Также в 2013 году он основал строительную компанию «Утум-Инвест».

27 ноября сообщалось, что глава Якутска Сардана Авксентьева, которую в сети прозвали «мэром здорового человека», уволила начальника муниципального казенного учреждения «Управление делами» Максима Артемьева, потратившего более миллиона рублей на банкеты для городской администрации.

Свое прозвище Авксентьева получила в связи с решениями, принятыми на посту мэра. Так, в целях экономии она выставила на торги все дорогие внедорожники мэрии и отказалась оплачивать визит дизайнера Ирины Крутиковой на местный фестиваль меха.

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