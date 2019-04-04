Заподозренного в махинациях с землей российского мэра посадили в СИЗО

Суд в Симферополе выдал санкцию на арест главы администрации Евпатории Андрея Филонова, подозреваемого в превышении полномочий, передает «Интерфакс».

Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана на один месяц и 28 суток.

Филонов возражал против ареста, объясняя, что ему противопоказан «статичный образ жизни» после травм, полученных в автомобильной аварии.

В ходе заседания прокурор сообщил о возбуждении второго уголовного дела против мэра, сообщает ТАСС. Филонова также подозревают в превышении должностных полномочий.

Чиновника задержали 3 апреля после обысков в его доме и администрации города.

По версии ФСБ, Филонов причастен к махинациям с земельным участком площадью 14 гектаров, который был в собственности Евпатории. Следствие считает, что бюджет понес ущерб в 35 миллионов рублей в связи с незаконной сдачей земли в аренду по заниженной стоимости.

Мэр отрицает причастность к преступлению, заявляя о заказном характере дела.

Андрей Филонов был назначен на должность главы администрации Евпатории 7 ноября 2014 года. Ранее он был внештатным советником исполняющего обязанности главы Республики Крым по курортам и туризму, заместителем директора по развитию «Курорт Донузлав», замдиректора по развитию центра молодежных инициатив «Зебра».

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