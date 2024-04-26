Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кристина Букша
Сегодня
13:30 (Мск)
Дарья Касаткина
Мадрид (ж)
Бохум
Сегодня
21:30 (Мск)
Хоффенхайм
Германия - Бундеслига|31-й тур
Монпелье
Сегодня
22:00 (Мск)
Нант
Франция - Лига 1|31-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|33-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Завтра
14:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Бавария
Завтра
16:30 (Мск)
Айнтрахт Ф
Германия - Бундеслига|31-й тур
12:55, 26 апреля 2024Спорт

Экс-игрок «Спартака» пожаловался на зарплату детских тренеров

Экс-игрок «Спартака» Малоян назвал зарплату детских тренеров нищенской
Артур Малоян

Артур Малоян. Кадр: Буткэмп | Сборы. Турниры. Лагерь / YouTube

Экс-игрок московского «Спартака» Артур Малоян пожаловался на зарплату детских тренеров, назвав ее нищенской. Его слова приводит Championat.com.

«Зарплата детских тренеров нищенская — на нее холостой мужчина не проживет. Тренеры теряют свои амбиции, живя долгие годы на такие деньги. Футбол отходит на второй план, а во главе стоит вопрос обеспечения своей семьи», — заявил Малоян. Он отметил, что при такой зарплате у тренеров нет мотивации развиваться.

Артуру Малояну 35 лет, он завершил профессиональную карьеру, в течение которой выступал за «Спартак», «Анжи», «Урал» и еще несколько российских клубов. Сейчас Малоян работает детским тренером.

Ранее бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков высказался о высоких зарплатах футболистов. «Когда люди говорят, что мы много зарабатываем, они забывают, что футболисты делятся с агентами, которые забирают приличный процент», — отметил Глушаков.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      Российских солдат, застреливших семерых человек, передали военной полиции. Оба сознались в убийствах

      Неизвестные бросили дымовую шашку в квартиру россиянина и его матери-пенсионерки

      Осужденный по ошибке российский подросток обратился к главе СК и генпрокурору

      Глава МИД Германии провела секретную встречу с генсеком НАТО

      Медведева извинилась за слова о смерти дедушки Валиевой

      Флагман Xiaomi первым получит самый мощный процессор

      В России операторы начали блокировать сотни тысяч сим-карт в неделю

      Экс-игрок «Спартака» пожаловался на зарплату детских тренеров

      Экс-глава российского города пойдет под суд за пособничество в расправе

      На Украине смогут уволить за несообщение о родственниках в новых регионах России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше