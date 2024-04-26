Экс-игрок «Спартака» пожаловался на зарплату детских тренеров

Экс-игрок «Спартака» Малоян назвал зарплату детских тренеров нищенской

Экс-игрок московского «Спартака» Артур Малоян пожаловался на зарплату детских тренеров, назвав ее нищенской. Его слова приводит Championat.com.

«Зарплата детских тренеров нищенская — на нее холостой мужчина не проживет. Тренеры теряют свои амбиции, живя долгие годы на такие деньги. Футбол отходит на второй план, а во главе стоит вопрос обеспечения своей семьи», — заявил Малоян. Он отметил, что при такой зарплате у тренеров нет мотивации развиваться.

Артуру Малояну 35 лет, он завершил профессиональную карьеру, в течение которой выступал за «Спартак», «Анжи», «Урал» и еще несколько российских клубов. Сейчас Малоян работает детским тренером.

Ранее бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков высказался о высоких зарплатах футболистов. «Когда люди говорят, что мы много зарабатываем, они забывают, что футболисты делятся с агентами, которые забирают приличный процент», — отметил Глушаков.