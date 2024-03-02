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12:09, 2 марта 2024Спорт

Глушаков высказался о высоких зарплатах футболистов

Денис Глушаков напомнил, что футболисты делятся процентом от зарплаты с агентами

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Российский полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков высказался о высоких зарплатах футболистов. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Когда люди говорят, что мы много зарабатываем, они забывают, что футболисты делятся с агентами, которые забирают приличный процент», — напомнил Глушаков. Он отметил, что условия бывают разные. Например, спортсмен может отдавать агенту 10 процентов с зарплаты и еще 50 процентов с подъемных.

Ранее Глушаков обратился к считающим зарплаты игроков завышенными и предложил им пойти заработать футболом. «Наша работа — большой труд. Я бы не стал говорить, что мы незаслуженно получаем», — объяснил он.

Глушаков перешел в «Урарту» 27 февраля. Ранее он выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», в составе последнего выиграв чемпионат и Суперкубок России, а также «Пари Нижний Новгород», подмосковные «Химки», ростовский СКА, иркутскую «Звезду», грозненский «Ахмат» и костромской «Спартак».

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      Дарья Коршунова
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