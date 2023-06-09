Глушаков обратился к считающим зарплаты футболистов незаслуженными

Глушаков предложил считающим зарплаты игроков незаслуженными пойти заработать футболом

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков высказался о зарплатах футболистов. Его слова передает «РБ Спорт».

Спортсмен обратился к считающим зарплаты игроков завышенными и предложил им пойти заработать футболом. «Наша работа — большой труд. Я бы не стал говорить, что мы незаслуженно зарабатываем. Может, кому-то огромные цифры платят незаслуженно, но все не знают правды и истины, откуда идет корень зарплат», — объяснил он.

Ранее вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов поспорил с теми, кто называет высокие зарплаты российских футболистов заслуженными. Голкипер предложил им пожить как учитель, шахтер или рабочий на заводе. «Я понимаю, что есть профессии, которые заслуживают более пристального внимания, больших зарплат. Хотелось бы, чтобы у них были такие же зарплаты, как у футболистов», — заявил он.

26 февраля форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе ответил тем, кто сравнивает зарплаты футболистов с заработками врачей и пожарных. «Наверное, надо не у футболистов убавлять, а добавлять денег врачам и пожарным», — отметил он.