Российский игрок клуба РПЛ отказался считать зарплаты футболистов высокими

Российский игрок «Сочи» Мелкадзе отказался считать зарплаты футболистов высокими

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о зарплатах футболистов в России. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игрок клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) отказался считать гонорары завышенными. «Все заслуженно. Есть определенные игроки, которым переплачивают, но если другой футболист получает в 10 раз больше, меня это не волнует», — заявил Мелкадзе.

Форвард также ответил тем, кто сравнивает зарплаты футболистов с заработками врачей и пожарных. «Наверное, надо не у футболистов отбавлять, а добавлять денег врачам и пожарным», — добавил Мелкадзе.

1 февраля футбольный агент Дмитрий Селюк предрек падение доходов российских игроков на родине. «Россияне привыкли к другим зарплатам. Мне кажется, сейчас все меньше и меньше они будут получать», — отметил он.