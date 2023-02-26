Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Акрон
2:0
Завершен
Торпедо М
Фонбет Кубок России|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Уфа
0:2
2-й тайм
live
Ахмат
Фонбет Кубок России|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Металлург Мг
0:0
Перерыв
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
17:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Баффало Сэйбрз
Сегодня
21:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Сегодня
22:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
15:14, 26 февраля 2023Спорт

Российский игрок клуба РПЛ отказался считать зарплаты футболистов высокими

Российский игрок «Сочи» Мелкадзе отказался считать зарплаты футболистов высокими

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о зарплатах футболистов в России. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игрок клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) отказался считать гонорары завышенными. «Все заслуженно. Есть определенные игроки, которым переплачивают, но если другой футболист получает в 10 раз больше, меня это не волнует», — заявил Мелкадзе.

Форвард также ответил тем, кто сравнивает зарплаты футболистов с заработками врачей и пожарных. «Наверное, надо не у футболистов отбавлять, а добавлять денег врачам и пожарным», — добавил Мелкадзе.

1 февраля футбольный агент Дмитрий Селюк предрек падение доходов российских игроков на родине. «Россияне привыкли к другим зарплатам. Мне кажется, сейчас все меньше и меньше они будут получать», — отметил он.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условие восстановления мира
На детском празднике в России включили «Ще не вмерла Україна»
Морпех США сравнил Украину с Ираком и Афганистаном
Глава Минобороны Украины рассказал о просьбе к Деду Морозу
В Белоруссии подсчитали возможных мобилизованных
Российский игрок клуба РПЛ отказался считать зарплаты футболистов высокими
Число пострадавших в ДТП на трассе М-11 выросло до 12 человек
Северная Африка начала «ненасытно» скупать нефтепродукты России
В Национальной медпалате рассказали о состоянии Рошаля
Мужчина с маленьким пенисом назвал способы доставить женщине удовольствие
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.