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18:12, 1 февраля 2023Спорт

Агент предрек падение доходов российских футболистов

Агент Дмитрий Селюк предрек падение доходов российских футболистов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Футбольный агент Дмитрий Селюк предрек падение доходов российских игроков на родине. Об этом сообщает Metaratings.

«Россияне привыкли к другим зарплатам. Мне кажется, сейчас все меньше и меньше они будут получать», — отметил Селюк.

Агент также порассуждал о перспективах российских игроков в европейских чемпионатах. По его словам, футболистам стоит ждать предложений от команд-аутсайдеров, а клубы, борющиеся за попадание в Лигу чемпионов, не будут искать усиления в России. «Некоторые игроки начинают двигаться в направлении Израиля, Турции», — отметил Селюк.

18 января трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова возмутилась высокими зарплатами российских футболистов. «Почему они зарабатывают сильно больше всех остальных спортсменов? Это несправедливо и незаслуженно, учитывая, какие у них результаты», — отметила бывшая лыжница и биатлонистка.

Алексей Гусев
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