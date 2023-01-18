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18:20, 18 января 2023Спорт

Резцова возмутилась высокими зарплатами российских футболистов

Анфиса Резцова возмутилась высокими зарплатами российских футболистов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сравнила популярность футбола в России с лыжами и биатлоном. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

«Уверена, что среди россиян эти дисциплины популярнее и любимее футбола. Это народные виды спорта», — заявила Резцова.

Она также возмутилась высокими зарплатами футболистов. «Почему футболисты зарабатывают сильно больше всех остальных спортсменов? Это несправедливо и незаслуженно, учитывая, какие у них результаты», — отметила спортсменка.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о зарплатах футболистов и хоккеистов. «Я знаю, что в футболе и хоккее большие зарплаты, но я не смотрю никому в кошелек и не смею ничего на этот счет говорить», — заявила Хоркина.

Алексей Гусев
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