Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Адмирал
2:0
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Завтра
04:00 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Завтра
05:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
21:08, 29 декабря 2022Спорт

Хоркина высказалась о зарплатах футболистов и хоккеистов

Светлана Хоркина заявила, что не смотрит в кошелек футболистам и хоккеистам
Светлана Хоркина

Светлана Хоркина. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о зарплатах в атлетов. Ее слова приводит Metaratings.

«Я знаю, что в футболе и хоккее большие зарплаты, но я не смотрю никому в кошелек и не смею ничего на этот счет говорить», — заявила Хоркина. Она добавила, что считает подлым, когда люди со стороны начинают считать копейки и обсуждать подаренные спортсменам машины.

В ноябре российская фигуристка Анастасия Скопцова высказалась о разнице в зарплате с футболистами. «Мне обидно за то, что я, не самая великая фигуристка, но хорошего среднего уровня — входила в топ-30 мира, я бы никогда не смогла получать столько, сколько получают наши футболисты или хоккеисты», — поделилась она.

Ранее о зарплатах футболистов порассуждал чемпион мира и олимпийский призер по биатлону Максим Цветков. «Если взять биатлониста из другой страны, то он также будет меньше зарабатывать футболиста из этой страны. Футболисты почти во всех странах мира много зарабатывают. Так принято», — заявил он.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Киев заявил о готовности провести расследование инцидента с ракетой в Белоруссии
Путин оценил историческое наследие композитора Артемьева
Молодая жена Петросяна раскрыла секрет счастливой жизни
В Белоруссии инцидент с ракетой назвали провокацией со стороны Украины
Хоркина высказалась о зарплатах футболистов и хоккеистов
Мужчина с откушенной аллигатором рукой три дня прятался в болоте и выжил
«Роскосмос» рассказал о сотрудничестве с Китаем
Подсчитано число отжиманий Кадырова в конце его пресс-конференции
Неизвестный с гранатой попытался ограбить ломбард в Петербурге
Жена Федука «экологично» украсила дом к Новому году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.