Хоркина высказалась о зарплатах футболистов и хоккеистов

Светлана Хоркина заявила, что не смотрит в кошелек футболистам и хоккеистам

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о зарплатах в атлетов. Ее слова приводит Metaratings.

«Я знаю, что в футболе и хоккее большие зарплаты, но я не смотрю никому в кошелек и не смею ничего на этот счет говорить», — заявила Хоркина. Она добавила, что считает подлым, когда люди со стороны начинают считать копейки и обсуждать подаренные спортсменам машины.

В ноябре российская фигуристка Анастасия Скопцова высказалась о разнице в зарплате с футболистами. «Мне обидно за то, что я, не самая великая фигуристка, но хорошего среднего уровня — входила в топ-30 мира, я бы никогда не смогла получать столько, сколько получают наши футболисты или хоккеисты», — поделилась она.

Ранее о зарплатах футболистов порассуждал чемпион мира и олимпийский призер по биатлону Максим Цветков. «Если взять биатлониста из другой страны, то он также будет меньше зарабатывать футболиста из этой страны. Футболисты почти во всех странах мира много зарабатывают. Так принято», — заявил он.