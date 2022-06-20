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Спорт

Российский биатлонист высказался о зарплатах футболистов

Биатлонист Цветков заявил, что не завидует футболистам из-за высоких зарплат

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский биатлонист Максим Цветков высказался о зарплатах футболистов. Его слова передает «Матч ТВ».

«Если взять биатлониста из другой страны, то он также будет меньше зарабатывать футболиста из этой страны. Футболисты почти во всех странах мира много зарабатывают. Так принято», — заявил Цветков. Он подчеркнул, что футбол является самым популярным видом спорта с крупными спонсорскими контрактами. Биатлонист добавил, что не испытывает зависти к футболистам из-за высоких зарплат.

Цветков — бронзовый призер Олимпиады-2022 в эстафете. Также на его счету золото в эстафете на чемпионате мира-2017 и три медали разного достоинства на чемпионате Европы-2014.

9 мая депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова порассуждала о зарплатах российских футболистов. «Заслуженно ли получают наши футболисты? Не знаю, это должны решать клубы. Не думаю, что футболисты будут играть хуже, если у них станут меньше зарплаты», — посчитала она. Журова предположила, что высокие зарплаты футболистов в России также связаны с запросами иностранных игроков, которые за рубежом получали большие деньги.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили о необходимости привлечь дополнительное финансирование для развития спорта. На помощь российскому футболу захотели направить 20 миллиардов рублей в год.

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