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Спорт

Журова высказалась о зарплатах российских футболистов

Журова посчитала, что футболисты не будут играть хуже, если их зарплаты станут меньше
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о зарплатах российских футболистов. Ее слова приводит Sport24.

«Заслуженно ли получают наши футболисты? Не знаю, это должны решать клубы. Не думаю, что футболисты будут играть хуже, если у них станут меньше зарплаты», — посчитала Журова. По ее мнению, зарплаты футболистов и хоккеистов обусловлены интересом их агентов, так как чем больше получает игрок, тем больше зарабатывает агент.

Журова предположила, что высокие зарплаты футболистов в России также связаны с запросами иностранных игроков, которые за рубежом получали большие деньги. «Легионеры к нам не едут на меньшие деньги, и у наших игроков появляется вопрос: "А почему мы должны получать меньше, чем они?" Соответственно, нашим тоже повышают», — пояснила она.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили о необходимости привлечь дополнительное финансирование для развития спорта. На помощь российскому футболу захотели направить 20 миллиардов рублей в год.

Дарья Коршунова
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