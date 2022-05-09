Журова посчитала, что футболисты не будут играть хуже, если их зарплаты станут меньше

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о зарплатах российских футболистов. Ее слова приводит Sport24.

«Заслуженно ли получают наши футболисты? Не знаю, это должны решать клубы. Не думаю, что футболисты будут играть хуже, если у них станут меньше зарплаты», — посчитала Журова. По ее мнению, зарплаты футболистов и хоккеистов обусловлены интересом их агентов, так как чем больше получает игрок, тем больше зарабатывает агент.

Журова предположила, что высокие зарплаты футболистов в России также связаны с запросами иностранных игроков, которые за рубежом получали большие деньги. «Легионеры к нам не едут на меньшие деньги, и у наших игроков появляется вопрос: "А почему мы должны получать меньше, чем они?" Соответственно, нашим тоже повышают», — пояснила она.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили о необходимости привлечь дополнительное финансирование для развития спорта. На помощь российскому футболу захотели направить 20 миллиардов рублей в год.