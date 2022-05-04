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Спорт

На помощь российскому футболу захотели направить 20 миллиардов рублей

В РФС заявили о необходимости привлечь 20 миллиардов рублей дополнительного финансирования

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили о необходимости привлечь дополнительное финансирование для развития спорта. Об этом сообщает РБК.

На помощь российскому футболу захотели направить 20 миллиардов рублей в год. В качестве меры поддержки рассматриваются введение нулевой ставки НДС по спонсорским контрактам и возможность выплаты тренерам-иностранцам зарплаты на их счета в зарубежных банках. Также потенциальными источниками финансирования были названы отчисления от деятельности букмекеров и продажи табака и алкоголя.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина посчитала футбольный бизнес в России неэффективным. «В наш футбол вкладывают миллионы рублей. За эти 25 лет, что у нас называют "профессиональным футболом", можно было бы научиться зарабатывать деньги. Тратят много, а играть не научились», — заключила она и понадеялась, что из-за санкций футбол перестанет финансироваться в большом объеме.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Таким образом, национальная сборная не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций.

Дарья Коршунова
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