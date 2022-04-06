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Роднина назвала слабые места российского футбола

Депутат Госдумы Ирина Роднина назвала лень игроков слабым местом российского футбола

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о слабых местах российского футбола. Ее слова передает «РБ Спорт».

«Мне не нравится футбол, он слишком ленивый, особенно российский. Весь первый тайм они бегают с мыслью: "Вот бы еще второй тайм выдержать"», — сказала Роднина. По ее словам, в Испании футбол является красивым представлением, где спортсмены хорошо владеют мячом и выполняют работу с удовольствием. «В России вижу только кислые физиономии футболистов, вечно плюющие», — сравнила она.

Роднина также посчитала футбольный бизнес в России неэффективным. «В наш футбол вкладывают миллионы рублей. За эти 25 лет, что у нас называют "профессиональным футболом", можно было бы научиться зарабатывать деньги. Тратят много, а играть не научились», — заключила она и назвала российский футбол хронической болезнью мужчин.

Ранее Роднина отказалась считать футбол спортом номер один в России. «Популярность футбола в стране преувеличена. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», — заявила она и понадеялась, что из-за санкций футбол перестанет финансироваться в большом объеме.

Дарья Коршунова
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