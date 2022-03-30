Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Металлург Мг
1:0
1-й период
live
Авангард
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 7-й матч
Петра Квитова
Завтра
02:00 (Мск)
Ига Свёнтек
Майами (ж)
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Завтра
02:30 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
04:30 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Завтра
05:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Роднина отказалась считать футбол спортом номер один в России

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что популярность футбола в России преувеличена

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина отказалась считать футбол спортом номер один в России. Об этом она рассказала Sport24.

«В России популярность футбола преувеличена. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», — заявила она. Роднина понадеялась, что из-за санкций футбол перестанет финансироваться в большом объеме.

Ранее министр спорт Олег Матыцин раскрыл траты на развитие отечественного футбола. Он заявил, что на период с 2019 по 2024 год в общей сложности выделено 24 миллиарда рублей.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили отечественные команды от турниров под своей эгидой. Из-за санкций сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Мединский заявил о согласии Украины на отказ от вступления в НАТО
Россиянин забил до смерти угрожавшего его дочери и внучке мужчину
Конкурент IKEA окончательно уйдет из России
Соведущий Малышевой прокомментировал слух о закрытии передачи «Жить здорово!»
Центробанк рекомендовал банкам иметь несколько курсов рубля
Россия заявила о новой основе миропорядка
Спросу на ипотеку в России предрекли резкий рост
Центризбирком отчитался о степени защиты цифровых сервисов от хакерских атак
Описан климат Марса в древности
Рост цен в Германии поставил 40-летний рекорд
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.