Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что популярность футбола в России преувеличена

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина отказалась считать футбол спортом номер один в России. Об этом она рассказала Sport24.

«В России популярность футбола преувеличена. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», — заявила она. Роднина понадеялась, что из-за санкций футбол перестанет финансироваться в большом объеме.

Ранее министр спорт Олег Матыцин раскрыл траты на развитие отечественного футбола. Он заявил, что на период с 2019 по 2024 год в общей сложности выделено 24 миллиарда рублей.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили отечественные команды от турниров под своей эгидой. Из-за санкций сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.