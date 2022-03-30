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Спорт

Министр спорта раскрыл траты на развитие российского футбола

Министр спорта России Матыцин заявил, что на развитие футбола потратят 24 миллиарда рублей

Фото: Reuters

Министр спорт Российской Федерации Олег Матыцин раскрыл траты на развитие отечественного футбола. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Матыцин заявил, что на фоне санкций российские профессиональные клубы, столкнувшиеся с финансовыми проблемами, должны пересмотреть многие аспекты деятельности. Министр спорта допустил, что государство может поддержать частных владельцев команд. Маттыцин подчеркнул, что на развитие отечественного футбола с 2019 по 2024 год в общей сложности будет выделено 24 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что российские предприниматели Леонид Федун и Сергей Галицкий столкнулись с финансовыми трудностями из-за санкций. Оба бизнесмена являются владельцами профессиональных клубов. Федуну принадлежит столичный «Спартак», Галицкий — владелец «Краснодара».

Межднародная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили отечественные команды от турниров под своей эгидой. Это решение спровоцировало инициативу РПЛ увеличить количество команд в лиге.

Николай Костюков
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