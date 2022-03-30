Министр спорта раскрыл траты на развитие российского футбола

Министр спорта России Матыцин заявил, что на развитие футбола потратят 24 миллиарда рублей

Министр спорт Российской Федерации Олег Матыцин раскрыл траты на развитие отечественного футбола. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Матыцин заявил, что на фоне санкций российские профессиональные клубы, столкнувшиеся с финансовыми проблемами, должны пересмотреть многие аспекты деятельности. Министр спорта допустил, что государство может поддержать частных владельцев команд. Маттыцин подчеркнул, что на развитие отечественного футбола с 2019 по 2024 год в общей сложности будет выделено 24 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что российские предприниматели Леонид Федун и Сергей Галицкий столкнулись с финансовыми трудностями из-за санкций. Оба бизнесмена являются владельцами профессиональных клубов. Федуну принадлежит столичный «Спартак», Галицкий — владелец «Краснодара».

Межднародная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили отечественные команды от турниров под своей эгидой. Это решение спровоцировало инициативу РПЛ увеличить количество команд в лиге.