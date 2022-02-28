ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия во всех соревнованиях

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях. Об этом сообщает РИА Новости.

О решении стало известно в понедельник, 28 февраля. Сборные и клубы из России не смогут принять участие в турнирах под эгидой организации.

Мужская сборная России должна была 24 марта в Москве сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча должна была пройти в Москве.

Женская сборная России должна была принять участие в чемпионате Европы, который состоится с 6 по 31 июля в Англии.