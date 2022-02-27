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Спорт

ФИФА наложила санкции на сборную России

ФИФА запретила сборной России по футболу использование флага и гимна страны

Фото: ARND WIEGMANN / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила санкции на Российский футбольный союз (РФС), что означает ряд запретов для национальных команд. Об этом сообщается на сайте организации.

Сборные России лишили права проводить матчи под эгидой ФИФА на территории страны. Теперь игры будут проходить на нейтральной территории и без зрителей. Помимо этого, футболисты национальных команд России будут выступать под эгидой РФС. Им также щапрещено использовать национальную символику, флаг и гимн страны.

ФИФА допустила и дополнительные санкции. В организации подтвердили, что ведут консультации по данному поводу с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помимо этого, ФИФА изучит позицию футбольных властей Польши, Чехии и Швеции, которые выступили против проведения стыковых матчей за выход на ЧМ-2022 против команды России.

Николай Костюков
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