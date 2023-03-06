Игрок клуба РПЛ поспорил с назвавшим зарплаты футболистов заслуженными партнером

Игрок «Крыльев» Фролов поспорил с назвавшим заслуженными зарплаты футболистов партнером

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов поспорил с одноклубником Андреем Писарским, который назвал высокие зарплаты российских футболистов заслуженными. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Голкипер предложил партнеру по команде пожить как учитель, шахтер или рабочий на заводе. «Я понимаю, что есть профессии, которые заслуживают более пристального внимания, больших зарплат. Хотелось бы, чтобы у них были такие же зарплаты, как у футболистов», — заявил Фролов.

Писарский высказался 2 марта. Игрок клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что футболисты получают высокие зарплаты абсолютно заслуженно, так как они тренировались всю жизнь.

26 февраля форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе ответил тем, кто сравнивает зарплаты футболистов с заработками врачей и пожарных. «Наверное, надо не у футболистов убавлять, а добавлять денег врачам и пожарным», — отметил игрок.