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14:03, 6 марта 2023Спорт

Игрок клуба РПЛ поспорил с назвавшим зарплаты футболистов заслуженными партнером

Игрок «Крыльев» Фролов поспорил с назвавшим заслуженными зарплаты футболистов партнером

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов поспорил с одноклубником Андреем Писарским, который назвал высокие зарплаты российских футболистов заслуженными. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Голкипер предложил партнеру по команде пожить как учитель, шахтер или рабочий на заводе. «Я понимаю, что есть профессии, которые заслуживают более пристального внимания, больших зарплат. Хотелось бы, чтобы у них были такие же зарплаты, как у футболистов», — заявил Фролов.

Писарский высказался 2 марта. Игрок клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что футболисты получают высокие зарплаты абсолютно заслуженно, так как они тренировались всю жизнь.

26 февраля форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе ответил тем, кто сравнивает зарплаты футболистов с заработками врачей и пожарных. «Наверное, надо не у футболистов убавлять, а добавлять денег врачам и пожарным», — отметил игрок.

Алексей Гусев
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