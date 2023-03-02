Игрок клуба РПЛ обратился к считающим зарплаты футболистов завышенными
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский обратился к тем, кто считает зарплаты футболистов завышенными. Об этом сообщает «РБ Спорт».
«Пусть попробуют выполнить нагрузки недельного цикла. Каждый игрок заслужил свои деньги, зарплату. Они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду», — заявил игрок.
Форвард также предложил недовольным высокими доходами футболистов обратить внимание на сложный график спортсменов. «Мы почти не видимся с родными, а когда уезжаем на сборы, так вообще несколько месяцев не видим их», — подчеркнул Писарский.
26 февраля форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе ответил тем, кто сравнивает зарплаты футболистов с заработками врачей и пожарных. «Наверное, надо не у футболистов отбавлять, а добавлять денег врачам и пожарным», — отметил игрок.