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12:43, 2 марта 2023Спорт

Игрок клуба РПЛ обратился к считающим зарплаты футболистов завышенными

Нападающий Писарский предложил недовольным зарплатами футболистов попробовать их нагрузки

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский обратился к тем, кто считает зарплаты футболистов завышенными. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Пусть попробуют выполнить нагрузки недельного цикла. Каждый игрок заслужил свои деньги, зарплату. Они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду», — заявил игрок.

Форвард также предложил недовольным высокими доходами футболистов обратить внимание на сложный график спортсменов. «Мы почти не видимся с родными, а когда уезжаем на сборы, так вообще несколько месяцев не видим их», — подчеркнул Писарский.

26 февраля форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе ответил тем, кто сравнивает зарплаты футболистов с заработками врачей и пожарных. «Наверное, надо не у футболистов отбавлять, а добавлять денег врачам и пожарным», — отметил игрок.

Алексей Гусев
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