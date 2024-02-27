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09:47, 27 февраля 2024Спорт

Глушаков перешел в армянский клуб

Российский полузащитник Денис Глушаков стал игроком армянского клуба «Урарту»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский полузащитник Денис Глушаков стал игроком армянского «Урарту». Об этом сообщается на сайте клуба.

Срок и другие подробности соглашения с 37-летним футболистом не разглашаются.

30 января Глушаков ушел из костромского «Спартака», который представлял с сентября 2023-го. Ранее он выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», в составе последнего выиграв чемпионат и Суперкубок России, а также Пари «Нижний Новгород», подмосковные «Химки», ростовский СКА, иркутскую «Звезду» и грозненский «Ахмат».

В составе сборной России Глушаков провел 57 матчей. Он отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Вместе со сборной хавбек выступал на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 годах, а также на чемпионате мира-2014.

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      Дарья Коршунова
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