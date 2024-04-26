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12:56, 26 апреля 2024Экономика

В России операторы начали блокировать сотни тысяч сим-карт в неделю

«Ъ»: операторы блокируют 300 тысяч сим-карт в неделю по запросу Роскомнадзора

Фото: Unsplash

Операторы связи в России начали блокировать в среднем по 300 тысяч сим-карт в неделю в рамках борьбы с серым рынком, начавшейся в прошлом году. Об этом со ссылкой на источники в крупном операторе и на телеком-рынке пишет «Коммерсантъ».

По словам одного из них, блокировки происходят по требованию Роскомнадзора. После того как взаимодействие наладили, процесс пошел особенно быстро.

В сентябре прошлого года ведомство присылало списки один раз в неделю, после чего операторы проверяли данные абонентов и отсылали их обратно, и только затем Роскомнадзор отправлял новые списки на блокировку. Сейчас ведомство сразу пишет, кого блокировать.

Далее оператор предупреждает абонента, что ему нужно в течение 15 дней актуализировать данные, но занимаются этим не все. Многие приходят в салоны и восстанавливают номер уже после того, как его заблокировали.

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      Платон Щукин
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