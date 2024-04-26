Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:57, 26 апреля 2024Наука и техника

Флагман Xiaomi первым получит самый мощный процессор

GSM Arena: Xiaomi 15 первым получит мощный процессор Snapdragon 8 Gen 4

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Смартфоны корпорации Xiaomi могут первыми выйти с новым флагманским процессором от Qualcomm. Об этом сообщает издание GSM Arena.

В октябре компания Qualcomm должна представить передовой чип для смартфонов Snapdragon 8 Gen 4. По информации инсайдера, Xiaomi заключила договор о том, что первыми процессор получат устройства серии Xiaomi 15.

В материале говорится, что сделка имеет эксклюзивный характер. Согласно договору, мощный процессор Qualcomm будут иметь девайсы Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro. После того как китайская корпорация выпустит свои флагманские устройства, чип Snapdragon 8 Gen 4 получат аппараты от OnePlus и iQOO.

Анонс новых флагманов Xiaomi ожидается в конце года. При этом устройства вряд ли сразу выйдут на глобальный рынок — в случае со смартфонами Xiaomi этот процесс обычно занимает несколько месяцев. Авторы заключили, что в этом случае пользователи из других стран смогут приобрести другие телефоны на базе Snapdragon 8 Gen 4.

В конце апреля автомобильный бренд Polestar анонсировал свой первый смартфон. Модель Polestar Phone получила экран LTPO OLED, тройную камеру и поддержку ИИ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Российских солдат, застреливших семерых человек, передали военной полиции. Оба сознались в убийствах

      Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области

      Неизвестные бросили дымовую шашку в квартиру россиянина и его матери-пенсионерки

      Осужденный по ошибке российский подросток обратился к главе СК и генпрокурору

      Глава МИД Германии провела секретную встречу с генсеком НАТО

      Медведева извинилась за слова о смерти дедушки Валиевой

      Флагман Xiaomi первым получит самый мощный процессор

      В России операторы начали блокировать сотни тысяч сим-карт в неделю

      Экс-игрок «Спартака» пожаловался на зарплату детских тренеров

      Экс-глава российского города пойдет под суд за пособничество в расправе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше