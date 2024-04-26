Флагман Xiaomi первым получит самый мощный процессор

GSM Arena: Xiaomi 15 первым получит мощный процессор Snapdragon 8 Gen 4

Смартфоны корпорации Xiaomi могут первыми выйти с новым флагманским процессором от Qualcomm. Об этом сообщает издание GSM Arena.

В октябре компания Qualcomm должна представить передовой чип для смартфонов Snapdragon 8 Gen 4. По информации инсайдера, Xiaomi заключила договор о том, что первыми процессор получат устройства серии Xiaomi 15.

В материале говорится, что сделка имеет эксклюзивный характер. Согласно договору, мощный процессор Qualcomm будут иметь девайсы Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro. После того как китайская корпорация выпустит свои флагманские устройства, чип Snapdragon 8 Gen 4 получат аппараты от OnePlus и iQOO.

Анонс новых флагманов Xiaomi ожидается в конце года. При этом устройства вряд ли сразу выйдут на глобальный рынок — в случае со смартфонами Xiaomi этот процесс обычно занимает несколько месяцев. Авторы заключили, что в этом случае пользователи из других стран смогут приобрести другие телефоны на базе Snapdragon 8 Gen 4.

В конце апреля автомобильный бренд Polestar анонсировал свой первый смартфон. Модель Polestar Phone получила экран LTPO OLED, тройную камеру и поддержку ИИ.