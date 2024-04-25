Производитель автомобилей представил смартфон с ИИ

Компания Polestar анонсировала первый смартфон с поддержкой ИИ

Автомобильный бренд Polestar, принадлежащий китайскому автогиганту Geely, анонсировал свой первый смартфон. Информация об устройстве указана на сайте компании.

Polestar Phone не является уникальным девайсом — он основан на смартфоне Meizu 21 Pro. Аппарат вышел с 6,79-дюймовым дисплеем LTPO OLED с частотой 120 герц и максимальной яркостью 1850 нит. Телефон базируется на производительном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, имеет 16 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти.

В компании рассказали, что некоторые функции устройства работают с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Polestar Phone оснащен камерой с объективами разрешением 50, 13 и 10 мегапикселей. В телефоне присутствует функция разблокировки автомобиля через протокол UWB.

Девайс выпущен только для китайского рынка. Стоимость Polestar Phone составляет 7388 юаней, или около 95 тысяч рублей.

Ранее в Bloomberg рассказали, что Россия за первые пять месяцев 2023 года стала мировым лидером по импорту китайских автомобилей. Компании Chery Automobile, Zhejiang Geely Holding Group и Great Wall Motor стали крупнейшими китайскими брендами по объему продаж.