Американские ведьмы решили объединиться против Трампа

Экзорцисты, ведьмы, оккультисты и представители «других магических групп» решили объединиться в борьбе с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает WND.

Регулярные ритуалы, направленные на то, чтобы «связать Трампа и всех, кто ему помогает», рекомендуется проводить в полночь каждый месяц на убывающую луну, когда глава государства уже покинул рабочий кабинет. Первый обряд будет проведен уже в ночь на 25 февраля по американскому времени (в 08:00 мск 25 февраля).

Церемонии будут осуществляться до тех пор, пока Трампа не отстранят от должности президента. Колдуны даже создали страницу в Facebook, посвященную ритуалам против американского лидера. В постах, в частности, описываются вариации обрядов, которые предлагается проводить.

Трамп вступил в должность президента США 20 января. После этого в ряде городов Соединенных Штатов прошли акции протеста, участники которых, в частности, обвиняли нового главу государства в расизме и сексизме.