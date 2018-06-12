Полиция Парижа освободила облитых бензином заложников

Полиция освободила заложников, захваченных ранее в Париже. Об этом сообщает BFMTV.

Преступником оказался душевнобольной мужчина. Он несколько часов удерживал двух человек в офисном здании на улице Петит-Экюри в десятом округе Парижа, требуя встречи с послом Ирана во Франции. Ситуация осложнялась тем, что одного из захваченных злоумышленник облил бензином и угрожал поджечь.

Стражи порядка предприняли штурм здания и сумели скрутить преступника. Заложники не пострадали. Имя злоумышленника не раскрывается.

В марте 25-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим, назвавшийся сторонником террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), украл автомобиль, атаковал группу находившихся на пробежке безоружных спецназовцев, а затем захватил заложников в супермаркете в коммуне Треб на юге Франции. Погибли четыре человека, в том числе подполковник французской полиции. Лакдима застрелили при штурме здания.

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