Российский студент пырнул мешавшего справлять нужду полицейского

В Санкт-Петербурге задержан 19-летний студент, изобличенный в причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику полиции. Об этом в четверг, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«31 октября в результате оперативно-разыскных действий опергруппой УМВД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга по подозрению в совершении данного преступления задержан 19-летний уроженец города Томска, студент второго курса одного из вузов Санкт-Петербурга. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте в рамках возбужденного уголовного дела по статье "причинение тяжкого вреда здоровью"», — сообщил официальный представитель регионального главка МВД.

Речь идет об одном из участников инцидента, произошедшего 15 октября у дома №3 в переулке Бойцова в центре Северной столицы. Там с ножевым ранением в живот и черепно-мозговой травмой был обнаружен 34-летний старший лейтенант полиции, инспектор патрульно-постовой службы.

Как было установлено, около 22:30 офицер возвращался с тренировки в штатском и заметил группу молодых людей, которые распивали спиртное и справляли естественные потребности прямо на улице.

«Сотрудник сделал замечание, а в ответ молодые люди набросились на полицейского, ударили его сзади по голове, после чего нанесли ножевое ранение в живот. Затем все нападавшие с места происшествия скрылись», — напомнил представитель полиции Санкт-Петербурга. В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий все участники компании были установлены, выяснена роль каждого из них.

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