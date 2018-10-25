Россия
 
Последние новости
«Зенит» на последних минутах вырвал победу в Лиге Европы
Турции пригрозили серьезными последствиями из-за покупки российских С-400
Задержан новый подозреваемый в убийстве помощника депутата «Единой России»
«Диванную армию» Украины упрекнули в распускании слухов после керченской бойни
Главного редактора «Медузы» обвинили в неподобающем поведении
В настольной игре нашли тайник с бриллиантами на тысячи долларов
В НАТО пытались отговорить США от выхода из ракетного договора
Названа новая угроза здоровью сердца
Взявшую у Путина интервью журналистку уволили из-за расистского скандала
Новости партнеров

Полицейскому выстрелили в голову в Москве

Перейти в «Мою Ленту»

UPD: В ГУ МВД по Москве и в ГСУ СКР по Москве «Ленте.ру» опровергли информацию о ранении полицейского на Авиационной улице. «Никаких сообщений о ЧП в дежурные службы не поступало, пострадавших не зарегистрировано», — заявили официальные представители правоохранительных органов столицы.

Ранее сообщалось, что полицейский получил огнестрельное ранение в голову в Москве, рядом со станцией метро «Щукинская». Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел по адресу улица Авиационная, 76. Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в голову», — сказал источник. Он не уточнил, остался ли жив полицейский, детали о его состоянии также не поступали.

Отмечалось, что на место происшествия выехали дополнительные силы полиции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Германии наркоман с ножом напал на полицейских
Российские силовики убили двух сторонников ИГ
Появились подробности убийства следователя по особо важным делам в Подмосковье
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Если кто-то захочет взорвать — он взорвет»

Спасут ли Россию от насилия запреты и тотальный контроль
08:2123 октября

Полиция опровергла сообщения об обстреле Ан-24 в Хабаровском крае

17:04Сегодня

Россияне исключили причастность ГРУ к отравлению Скрипалей

17:47Сегодня

Россиянка вскрыла вены на полицейской выставке «Интерполитех»

Россия00:01 8 августа

«Я числюсь в списке террористов. Все понимают — это абсурд»

Россиянка любила постить мемы. Теперь ей грозит тюрьма
19:4421 октября

Поклонская назвала причину тайной свадьбы

16:46Сегодня

Жители Сочи испугались дефицита топлива и устроили коллапс

17:04Сегодня

Осужденная за мемы в закрытом альбоме медсестра пожаловалась в ЕСПЧ

Россия00:0423 октября

Операция «Кооперация»

Они делали деньги еще до появления олигархов и добили экономику СССР
18:2121 октября

В Подмосковье нашли похороненную заживо овчарку

16:26Сегодня

Депутат-миллионер нашел среди коллег обычных людей и вступился за их пенсии

15:46Сегодня

Студенты пожаловались на крохотные стипендии и нехватку денег на еду

Россия
«Если кто-то захочет взорвать — он взорвет»
Спасут ли Россию от насилия запреты и тотальный контроль
Наводнение на Кубани
Вода сносит людей, машины и мосты
Операция «Кооперация»
Они делали деньги еще до появления олигархов и добили экономику СССР
«Шла политическая бодяга»
В 90-х он написал главный документ страны. Теперь нашлись желающие его изменить
Россияне исключили причастность ГРУ к отравлению Скрипалей
Россиянка вскрыла вены на полицейской выставке «Интерполитех»
Жители Сочи испугались дефицита топлива и устроили коллапс
Все материалы
Мир
«Молодому льву простят и убийство»
 
Наводнение смыло группу иорданских школьников
В НАТО пытались отговорить США от выхода из ракетного договора
Россия решила не повторять ошибок СССР
Китай нашел спасение от прослушки iPhone
Клинтонам и Обаме прислали бомбы
Посылки перехватили, но подозреваемых пока нет. Это произошло накануне выборов
Победителей не будет
Америка начинает новую ядерную гонку. Чего бояться России?
Все материалы
Бывший СССР
За длинным евро
Прибалты едут на Запад работать, а попадают в рабство. Их бьют и травят собаками
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
Заря незалежности
Как в 90-е украинские националисты создали партию, церковь и штурмовые отряды
Церковь Московского патриархата на Украине обклеили плакатами со Сталиным
Европейскую резолюцию объявили очередной важной победой Украины над Россией
Европа обвинила Россию в попытке захвата Азовского моря ради украинской нефти
Обсуждение медицины на украинском ТВ закончилось мордобоем
Все материалы
Экономика
Дави и тряси
Коллекторы все еще выбивают из россиян миллиарды. Законы не помогают
«Батареи не греют, в квартирах холодно!»
Проблемы изношенного теплоснабжения Кузбасса обсудили на круглом столе
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
Участники форума в Вероне поддержали позицию главы «Роснефти»
Украина приготовилась к получению нового кредита
Сечин рассказал о перспективах российской нефтяной отрасли
Нефтяники пожаловались на невозможность сдерживать цены на бензин
Все материалы
Силовые структуры
Анатолий Москвин«Я считал, что они живые — просто временно мертвые»
Он делал кукол из тел детей, кормил и развлекал их. Теперь его отпускают на волю
«От предсмертных записок избавляются на раз»
Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Грузинского вора в законе Лавасоглы задержали в Турции
Снятое на видео избиение подростка расценили как покушение на убийство
В Москве пара пыталась продать нигерийку за два миллиона рублей
Хранившего деньги в коробках главного таможенника России ограбили
Все материалы
Наука и техника
Комсомольская правда
Почему советской молодежью руководили враги народа, саботажники и шпионы
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Дорогой друг
На что способен самый дешевый телефон Apple: обзор iPhone Xr
В Америке нашли древнейшее оружие
Названа новая угроза здоровью сердца
C-400 нашли «неродившиеся» цели
Названа неожиданная опасность высокого роста
Все материалы
Спорт
Корона давит
«Реал» без Роналду и побед бесит фанатов. Виноват тренер?
«Зенит» на последних минутах вырвал победу в Лиге Европы
Кокорину и Мамаеву в СИЗО дали мяч
Появилось новое видео обрушения эскалатора с россиянами в римском метро
Кокорин рассказал об обманутых ожиданиях из-за бойни в Керчи
Обедневший «Анжи» оштрафовали из-за Кокориных
Массимо Каррера«Я провалился»
Каррера сделал «Спартак» чемпионом. За что его уволили?
Все материалы
Культура
«Я не переношу, когда поднимают руку на детей»
Жан-Клод Ван Дамм о боевых сценах, родине и Алене Делоне
Венедикт Ерофеев«Его знаменитый алкоголизм был экспериментом»
Вся правда о жизни Венички Ерофеева и его автора
Посетители выставки «Архип Куинджи» в Третьяковской галерее«Оскорблял традиционные святыни»
Он любил поэкспериментировать с химикатами и придумал концептуализм
Автору худшей песни года запретили петь
Умер актер из «Возвращения живых мертвецов»
Рэпер предпринял четвертую попытку самоубийства и умер
Назван лучший фильм ужасов в истории
Все материалы
Интернет и СМИ
«Принесите мне голову этого пса»
Тело саудовского журналиста нашли, но не показали. Загадок в деле все больше
Пропавший самолет разглядели на картах Google
Жалоба бдительной американки спасла две школы от бойни
Простой вопрос о компакт-дисках поставил молодежь в тупик
Красная война
Китай взламывает США по всем фронтам. Следующей может стать Россия
«Худшее в мире интервью» вегана-инфлюенсера насмешило читателей
ФСБ сочла спутниковый интернет угрозой
Все материалы
Ценности
МадоннаСердцеедки
Самые сексуальные, дерзкие и богатые женщины 1980-х
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Меченые
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Кандидатка в самые молодые миллиардерши перестала влезать в одежду
Раскрыты главные ошибки женщин во время укладки волос
Меган Маркл забыла срезать бирку с платья и пошла к принцессе Тонга
Объявлены самые стильные модели свадебных платьев
Все материалы
Путешествия
«В Австралии все пауки хотят вас убить»
Они отправились на необитаемые острова дикарями и смогли вернуться назад
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Замуж за устрицу
Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Россияне нашли способ увековечить имя Шнурова
Пилоты перечислили скрываемые от пассажиров тайны
В московских аэропортах разрешили лежать на полу и кататься верхом
Жених свалился с корабля во время мальчишника и умер
Все материалы
Из жизни
«Я уже давно не жалею себя»
Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
Похитители «Рождества»
Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
Королева Монако
Главу могущественной семьи убили ради денег. Виновника искали четыре года
Женщина спасла умиравшего мужа и родила
Популярный актер продал брата за бесценок и пожалел
Мать оставшегося в одиночестве на день рождения мальчика пожалела о славе
Отец напоил сыновей кока-колой и попал за решетку
Все материалы
Истории в картинках
Все поколения Civic, Corolla и еще пяти легендарных автомобилей в рисунках
Худшая машина в мире
Это индийский автомобиль, на фоне которого «Копейка» кажется «Майбахом»
Четырехкрылые «Жуки»
История о том, почему Volkswagen так и не выпустил четырехдверный народный автомобиль
Гонки в миниатюре
Японский художник создает мир для игрушечных машинок
Представлен крошечный кроссовер Volkswagen
Hyundai показал первое изображение нового электрического кроссовера
Volvo выпустила ролик с подтягивающимися экскаваторами
Все материалы
Дом
Попробуй накопи
Почему россияне останутся без дешевого жилья
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Грядушка или очкуры
Выживешь ли ты за МКАД? Пройди тест и узнай
Названы сроки выселения «Дома-2»
Квартиры в Москве рекордно подорожали
Подорожавшую ипотеку пообещали компенсировать скидками
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Все материалы