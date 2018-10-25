Полицейскому выстрелили в голову в Москве

UPD: В ГУ МВД по Москве и в ГСУ СКР по Москве «Ленте.ру» опровергли информацию о ранении полицейского на Авиационной улице. «Никаких сообщений о ЧП в дежурные службы не поступало, пострадавших не зарегистрировано», — заявили официальные представители правоохранительных органов столицы.

Ранее сообщалось, что полицейский получил огнестрельное ранение в голову в Москве, рядом со станцией метро «Щукинская». Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел по адресу улица Авиационная, 76. Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в голову», — сказал источник. Он не уточнил, остался ли жив полицейский, детали о его состоянии также не поступали.

Отмечалось, что на место происшествия выехали дополнительные силы полиции.

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