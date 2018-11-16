Россиянка избила полицейского, попала на видео и получила штраф

Жительницу Саратова оштрафовали за избиение сотрудника полиции. Видео инцидента в пятницу, 16 ноября, опубликовано в TamTam-канале Следственного комитета.

Как говорится в сообщении, сотрудники ДПС остановили машину супруга женщины, который находился за рулем в состоянии опьянения. Пассажирка выбралась из салона, попыталась пнуть полицейского, затем принялась оскорблять его и набросилась с кулаками.

Суд приговорил 29-летнюю Светлану Костину к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!