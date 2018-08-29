Жительница Кузбасса наступила на ногу полицейскому и пошла под суд

Уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Киселевска (Кемеровская область), обвиненной в нападении на полицейского, завершено. Материалы отправили в суд, сообщается на сайте регионального управления СКР.

По данным следствия, обвиняемая выпивала в одном из городском кафе и поссорилась с посетителями. Персонал вызвал стражей порядка.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов предложили женщине поехать в отделение. Она согласилась, но на улице стала сопротивляться.

«Каблуком наступила сотруднику на ногу, с силой схватила его за руку и сжала. После чего злоумышленницу доставили в отдел полиции, а потерпевший сотрудник зафиксировал телесные повреждения», — уточнили в СКР.

В ведомстве отметили, что следователи собрали достаточно доказательств вины киселевчанки. Ее обвинили по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»).

27 июля в центре Москвы неизвестный с ножом напал на полицейского, нанес ему несколько ранений и скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался 30-летний капитан полиции, командир взвода специального полка полиции по охране дипломатических представительств. Злоумышленника задержали через два дня.

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