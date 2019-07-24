Арбуз на крыше машины выдал пьяного россиянина полиции

В Чувашии сотрудники ГИБДД остановили водителя, который вез на крыше половину арбуза. Мужчина оказался пьян и отказался от освидетельствования. Об этом чувашская госавтоинспекция сообщила в своем Instagram.

«Мы всегда останавливаем автомобили с разрезанным арбузом на крыше. Как оказалось, не зря», — сообщили в ГИБДД.

В ведомстве также призвали сообщать о пьяных водителях на дороге.

Ранее участники аварии в центре Барнаула устроили пикник на месте ДТП и начали есть арбуз, расположив его на днище перевернутого автомобиля. В это время они ждали аварийного комиссара. Дорожную полицию они решили не вызывать.

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